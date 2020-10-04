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نجوم مصريون يشاركون في تحدي الكمامة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استجاب عدد من الفنانين المصريين لتحدي الكمامة الذي أطلقه موقع تويتر في منطقة الشرق الأوسط من أجل تشجيع الناس على الالتزام بارتداء الكمامة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

حيث شارك في الحملة نخبة من النجوم المصريين كمحمد هنيدي، أمير كرارة، علي ربيع، مصطفى شعبان، وندى بسيوني، وطلبوا من عشاقهم استخدام وسم الكمامة لنشر ثقافة الكمامة بين الناس.

من جهةٍ أخرى عبّر أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين عن سعادته باستجابة نجوم الوسط الفني لهذا التحدي، وقال إنّ تأثيرهم قوي في المجتمع بشكل عام وعلى جمهورهم بشكل خاص، وبأنّهم سيلعبون دوراً كبيراً في نشر ثقافة الكمامة بين الناس، وفي مساعدة الكوادر الصحية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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