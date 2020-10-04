نجوم مصريون يشاركون في تحدي الكمامة

استجاب عدد من الفنانين المصريين لتحدي الكمامة الذي أطلقه موقع تويتر في منطقة الشرق الأوسط من أجل تشجيع الناس على الالتزام بارتداء الكمامة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

حيث شارك في الحملة نخبة من النجوم المصريين كمحمد هنيدي، أمير كرارة، علي ربيع، مصطفى شعبان، وندى بسيوني، وطلبوا من عشاقهم استخدام وسم الكمامة لنشر ثقافة الكمامة بين الناس.

من جهةٍ أخرى عبّر أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين عن سعادته باستجابة نجوم الوسط الفني لهذا التحدي، وقال إنّ تأثيرهم قوي في المجتمع بشكل عام وعلى جمهورهم بشكل خاص، وبأنّهم سيلعبون دوراً كبيراً في نشر ثقافة الكمامة بين الناس، وفي مساعدة الكوادر الصحية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في العالم.

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