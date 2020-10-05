تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز.. خطر يجب الحذر منه

يحب الكثيرون تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، ويبدو أن ذلك خطأ كبير يُرتكب؛ لأنه يؤدي إلى المعاناة من بعض المشاكل الصحية وأولها زيادة الوزن.

هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة؛ حيث نبّه الباحثون إلى ضرورة الامتناع عن اتباع هذه العادة.

وفي هذا السياق عدّدوا المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تلك العادة وأبرزها زيادة الوزن.

تناول الأكل مع مشاهدة التلفاز خطر

من الآن وصاعدًا يجب التنبه جيدًا إلى عدم تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، وهو ما وصل إليه باحثون من جامعة برمينغهام الإنكليزية.

وذكر هؤلاء أن هذه العادة تجعل الأشخاص يعيرون اهتمامًا أكبر لما يعرض على الشاشة ويقومون بتناول الأكل بطريقة ميكانيكية أي أنهم لا ينتبهون أبدًا لكمية الطعام التي يتناولونها.

وخلال الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية “أبوتايت”؛ طلب الباحثون من 19 امرأة شابة يتمتعن بوزن معتدل تناول طعام الغداء أثناء مشاهدة التلفاز لمدة عشر دقائق فقط.

وتبيّن أن هؤلاء تناولن كمية كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على السكر خلال فترة ما بعد الظهر أي التي تفصل بين موعدي الغداء والعشاء.

ولاحظ الخبراء أنهن لا يتذكرن كثيرًا ما قمن بتناوله من طعام خلال الغداء، ولهذا توصلوا إلى نتيجة تفيد بأن تناول الأكل أمام شاشة التلفاز يدفع إلى الشعور بالرغبة في تناول أطعمة “اللقمشة” الغنية بالسكر والدهون في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسة.

وكانت دراسات أخرى قد سلّطت الضوء على التأثير السلبي لمشاهدة البرامج التلفازية أثناء تناول الطعام على الشهية لدى الأطفال والكبار على حد سواء.

ووجدت دراسة أميركية عرضت نتائجها أثناء مؤتمر مخصص لأطباء الغدة الدرقية في العام 2007، أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز أثناء الأكل تناولوا كمية من رقاقات البطاطس المقلية أكبر بنسبة 40% مقارنة بأولئك الذين لم يجلسوا أمام الشاشة خلال الأكل.

ولفتوا إلى أن هذا يعني أن تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز يسبّب حتمًا زيادة الوزن.

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