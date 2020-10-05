مع اقتراب موسم الشتاء: كيف تعرف إن كنت مصاباً بنزلة برد عادية أو إنفلونزا أو كوفيد 19؟

مع اقتراب فصل الشتاء تزداد الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا التقليدية، لكنْ هناك تعقيد إضافي هذا العام يكمُن في أنّ أعراض المرضين تبدو شبيهةً للغاية بتلك الأعراض التي ظهرت على المصابين بفيروس كورونا والتي تُهدّد بنشر المرض في حال لم يتم معرفتها وتمييزها.

لذا أصدرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مجموعة نصائح متعلّقة بكوفيد-19 مع دليلٍ عبر الإنترنت للتفريق بين الأمراض الثلاثة، كما ورد في صحيفة The Guardian البريطانية.

ويأمل خبراء الصحة أن يُساعد الدليل في توضيح المسألة للمصابين بالأعراض الذين كان من المرجح أن يتجاهلوا الأمر قبل ظهور فيروس كوفيد-19، ولكنهم قد يلجأون في مثل هذا الوقت إلى عزل أنفسهم والحصول على اختبار فيروس كورونا.

أعراض فيروس كورونا أو كوفيد-19

أكثر أعراض فيروس كورونا أو كوفيد-19 شيوعاً هي الحمى، ما يعني درجة حرارة 37.8 فما فوق، والسعال المستمر الذي يكون جافاً عادةً وفقدان حاسة التذوّق و/أو الشم. وربما يُعاني المرضى أحياناً من الإرهاق والأوجاع والآلام والتهاب الحلق والصداع وضيق التنفس. وتشهد حالاتٌ نادرة الإصابة بالإسهال وسيلان أو انسداد الأنف. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنّ الأعراض تتراوح بين الخفيفة والشديدة.

نزلات البرد

أكثر أعراض البرد شيوعاً هي: العطس، والآلام والأوجاع، وسيلان أو انسداد الأنف، والتهاب الحلق. ويُمكن أن يُصاب المريض بسعالٍ خفيف. كما يُعاني المصابون أحياناً من الإرهاق، بينما تندر الإصابة بالحمى والصداع. ولا تُسبّب نزلات البرد الإسهال. كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنّ الأعراض تظهر تدريجياً في حالة نزلات البرد.

الإنفلونزا

أعراض الإنفلونزا عادةً هي الحمى، والإرهاق، والسعال الجاف، والآلام والأوجاع، والصداع. ويُعاني المرضى أحياناً من سيلان أو انسداد الأنف، والتهاب الحلق. وفي بعض الأحيان، يُصاب الأطفال بالإسهال. ولا يُرافق الإنفلونزا أي عطس في العادة، لكن يُمكن أن تحدث حالات ضيق تنفس شديدة، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنّ الأعراض تظهر سريعاً عند الإصابة بالإنفلونزا.

المصدر- العربي بوست

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