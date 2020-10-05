تقرير – ايفون 13 سوف يأتي بشاشة 120 هيرتز و ايفون SE 3 قادم في 2022

إذا كنت مللت التسريبات بخصوص هواتف ايفون 12 التي لم يتم الإعلان عنها بعد، يمكنك في هذا المقال الإطلاع على تسريبات أخرى تخص مستقبل هواتف ايفون 13 و ايفون SE 3 !

ايفون 13 بشاشة ذات تردد 120 هيرتز!

وفقاً للمسرب روس يونج فإن سلسلة ايفون 13 سوف تأتي بأربعة إصدارات مختلفة تماماً مثلما سيحدث مع هواتف ايفون 12 بنفس قياسات الشاشات.

الجديد في الأمر هو أن سوف ترفع معدل تحديث الشاشة من 60 هيرتز إلى 120 هيرتز وهي ميزة سوف تكون غائبة على الأرجح مع هواتف ايفون 12.

شاشات ايفون 13 سوف تدعم تقنية بروموشن ProMotion الموجودة على أجهزة الايباد برو والتي تجعل معدل تحديث الشاشة يتغير تلقائياً بحسب ما هو معروض على الشاشة.

مثلاً رفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز عند تشغيل الألعاب وتطبيقات المونتاج والتصميمات ورجوعها إلى 60 هيرتز عند تشغيل التطبيقات العادية كتطبيقات التواصل الاجتماعي مثلاً حفاظاً على عمر البطارية.

سوف تكون هناك مزايا أخرى كتطوير الكاميرا عبر زيادة حجم المستشعر ودعم شبكات الجيل الخامس.

ايفون SE 3 قادم في 2020

في العام الجاري قدمت ابل لنا الجيل الثاني من الايفون رخيص الثمن iPhone SE 2 إصدار 2020 إلا أننا لن نرى الجيل الثالث من الهاتف إلا بحلول ربيع عام 2022 القادم.

أما كيف سيبدو، فتشير الشائعات إلى أنه سوف يأتي بشاشة بقياس 6.1 إنش من نوع LCD، مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر القفل مثلما رأينا في ايباد اير الجديد ، دعم شبكات الجيل الخامس، كاميرا خلفية ثنائية مثل الموجودة في ايفون 11 ونفس تصميمه تقريباً.

تعتمد فلسفة ابل في إصدار سلسلة ايفون SE على تحديث المواصفات الداخلية في قالب أقدم للايفون.