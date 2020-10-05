كورونا .. حالات الشفاء تتجاوز أعداد الحالات النشطة في البلاد

ارتفعت نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا في ليبيا إلى 22 ألفا و76 حالة، لتجاوز عدد المتعافين الحالات النشطة البالغ عددهم 14 ألفا و765 إصابة بفيروس كورونا.

ووفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض فأن العدد الكلي لحالات الإصابة بلغ 37 ألفا 437 إصابة، منها 596 حالة وفاة، وأوعز المركز ارتفاع أعداد حالات الشفاء؛ لاتباعه برتوكول الشفاء الجديد الذي أعلنه في 13 من سبتمبر الماضي.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، الاثنين، تسجيل 628 إصابة بفيروس كورونا جُلها في مدينة طرابلس وبنغازي، و4 حالات وفاة، و647 حالة شفاء.

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