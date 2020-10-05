شارك معنا – استطلاع رأي يشكف تفضيل المستخدمين لشاشة أوليد بتردد 60 هيرتز أو LCD بتردد 120 هيرتز

شاشات الهواتف الذكية لا تحتاج متخصصين للحديث عنها، في واقع الحال وبدايةً من الأعوام القليلة السابقة أصبح هناك معيارين فقط لا غير، الأول هو نوع الشاشة، والذي ينقسم إلى أموليد -أو أوليد- وإلى IPS LCD، والمتغير الثاني هو الدقة بداية من HD+ ووصولًا لمقربة الـ4K، بالطبع هناك متغيرات أخرى تعتبر “رفاهيات” في الفئة الرائدة مثل مدى الألوان وتقنيات مثل HDR، لكن بدايةً من 2019 دخل عامل جديد على المنافسة، وهو تردد الشاشة.

ما هو تردد الشاشة في الهواتف الذكية؟

التردد، معدّل التحديث، معدّل الإطارات هم جميعهم أمر واحد، وهو الذي تعلّمناه سابقًا عند احتكاكنا بشاشات الكمبيوتر، والرقم هنا الذي يقاس بالهيرتز (وحدة التردد) هو ببساطة عدد مرات تحديث الشاشة لمحتواها وعرضها لإطارات جديدة في الثانية الواحدة، مثلًا تردد 60 هيرتز المعتاد يحدّث نفسه 60 مرة في الثانية، ولك أن تتخيل تردد 120 أو 144 هيرتز! سلاسة غير عادية بالتأكيد.

أيهما أفضل؟ شاشة IPS LCD بتردد مرتفع أم شاشة أوليد بتردد أقل؟

لعل جميعكم يعرف الفرق بين شاشات أوليد/أموليد/سوبر أموليد وبين شاشات IPS LCD، الأولى ببساطة -والتي تتبناها سامسونج- تعمل على عرض ألوان بالغة الجمالية وفي نفس الوقت لون أسود حقيقي، إلى جانب توفيرها للبطارية، هذا لأن البيكسل الأسود هو بيكسل مطفي لا يشع ضوءًا من الأساس، وهو أمر موفّر للطاقة بلا شك.

من الناحية الأخرى، شاشات IPS LCD تقدّم ألوانًا جيدة لكنها تفتقر لكل المميزات السابق ذكرها، وهذا جعل المستخدمين في حيرة.. هل الأفضل شاشة أوليد معتادة لا تضم تحديث سريع، أم شاشة IPS سريعة جدًا من حيث التحديث؟

موقع AndroidAuthority قد أعد استطلاع رأي مميز حول هذا الموضوع، وقد جذب هذا الاستطلاع أكثر من 3600 مصوّت، وكما ترى من النتيجة بالأعلى فالعدد الأكبر من المستخدمين يفضلون شاشات أوليد حتى ولو بتردد منخفض، هذا بينما قد شارك نفس الموقع استطلاعًا مشابهًا على تويتر وهو الذي حصد نفس النتائج تقريبًا!

ببساطة، المستخدمين يريدون شاشة رائعة الألوان، موفّرة للطاقة وذات لون أسود مشبّع وحقيقي، ولا يريدون شاشات سريعة التحديث لكنها في الأساس سيئة! شخصيًا، أكثر ما اهتم له في الهواتف الذكية هي الشاشة، لهذا دائمًا ما استخدم سلسلة جالكسي S من سامسونج! – ماذا عنك أنت؟ ما الذي تفضله؟