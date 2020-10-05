مهرجان الأقصر يستضيف السودان كضيفة شرف الدورة الـ10

وقع اختيار مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على السودان لتكون ضيفة شرف الدورة الـ10 والتي ستعقد في مارس القادم وذلك بعد أن فاز المخرج السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة “أسد المستقبل ” من مهرجان البندقية العام الماضي.

وجاء اختيار السودان كضيفة شرف نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السوداني في الأعوام الماضية ولتقدير جهود الشباب و تمثيلهم للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى حسب ما صرح به السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان يوم الأحد.

ويذكر أن مهرجان الأقصر للسينما كان آخر مهرجان أقيم في مصر في مارس الماضي قبل أن تتوقف المهرجانات إثر انتشار وباء كورونا وستقام الدورة الـ10 من المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة و السياحة في الفترة بين 12و18 مارس 2021 بمدينة الأقصر جنوب مصر.

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