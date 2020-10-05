أطباء يكشفون أن ترامب يعاني أعراضا شديدة من كورونا

أكد أطباء أمريكيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ بتناول عقار “ديكساميثازون” وهو ستيرويد يستخدم على نطاق واسع في مكافحة أمراض أخرى لتقليل الالتهابات وهو دليل على أنه عانى من أعراض شديدة.

وفي ذات السياق قال الفريق الطبي لترامب إن الرئيس بدأ بتناول عقار “ستيرويد” بعد معاناته من انخفاض في مستوى الأكسجين وفق موقع “عربي بوست الأحد،

ومن جانبه كشف أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى ومركز لاهي في ولاية “ماساتشوستس” الطبيب “دانيال ماكويلن” ما سمعته في المؤتمر الصحفي يشير إلى أن “الرئيس لديه مرض شديد عن الصورة المتفائلة المرسومة”

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضية، إصابته هو وزوجته “ميلانيا ترامب” بفيروس كورونا.

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