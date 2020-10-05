بسبب كورونا..رئيس بلدية نيويورك يريد إعادة إغلاق 9 أحياء

قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أمس الأحد أن المدينة مستعدة لإعادة إغلاق المدارس والمتاجر في 9 أحياء في بروكلين وكوينز بسبب ارتفاع تسجيل الإصابات بفيروس كورونا آخر اسبوعين.

ويود رئيس البلدية بدء عزل هذه الأحياء اعتباراً من يوم الأربعاء القادم بعد أن تصدر موافقة حاكم نيويورك أندرو كومو وبهذا تكون المرة الأولى التي تضطر فيها أكبر مدن الولايات المتحدة لإعادة الإغلاق.

وتجدر الإشارة الى أن نيويورك أعتبرت سابقاً أنموذجاً في التعامل مع الأزمات الصحية الناجمة عن وباء كورونا الذي تسبب بوفاة 24 ألف شخص فيها.

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