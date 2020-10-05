نوبل تبدأ بتوزيع جوائزها هذا العام

بدأت لجنة جائزة نوبل بتوزيع جوائزها اليوم الاثنين في احتفال يستمر أسبوعاً كاملاً من كل عام وستبدأ بإعلان أسماء الفائزين في مجال علم وظائف الأعضاء و الطب لأهميته الخاصة إثر جائحة كورونا وأهمية البحث الطبي في جميع أنحاء العالم.

وعادةً ما تذهب الجائزة للإكتشافات التي تمت منذ سنوات أو حتى عقود فمن غير المتوقع أن يكون الفائزون قد شاركوا في الأبحاث عن فيروس كورونا وتهتم جمعية نوبل بالعلوم الإنسانية وفئات الفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد والسلام.

وتبلغ قيمة الجائزة المالية 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من مليون دولار) بالإضافة الى الميدالية الذهبية وذلك بفضل الوصية التي تركها ألفرد نوبل قبل 124 عاماً.

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