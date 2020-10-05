متجر تطبيقات أبل يحقق ضعفيّ إيرادات متجر جوجل – وتيك توك لا زال مسيطرًا!

خلال الربع الثالث من العام 2020 تم تحميل وتنصيب أكثر من 36.5 مليار تطبيق من متجر تطبيقات أبل ومتجر جوجل للتطبيقات! وهذا الرقم يمثل نمو بنسبة 25% تقريبًا بالمقارنة مع نفس الربع من العام السابق 2019، والسبب هنا هو الحجر المنزلي بلا شك، إلى جانب ذلك، أنفق المستخدمين 29.3 مليار دولار أمريكي على التطبيقات في نفس الربع، مقارنةً مع 22.9 مليار دولار في 2019! الأرقام رائعة أليس كذلك؟ هيا نتعرّف على باقي التفاصيل.

المستخدمين أنفقوا 29.3 مليار دولار أمريكي

طبقًا لمنصة الأبحاث السوقية الموثوقة سينسور تاور فهذه الأرقام الكبيرة تأتي بسبب الحجر المنزلي، لكنها وفي نفس الوقت ليست بعيدة جدًا عن أرقام الأعوام السابقة! وهو ما يشير إلى أن المستخدمين قد بدأوا في التقرّب أكثر وأكثر من ثقافة الدفع والشراء عبر الإنترنت بسهولة.

من ناحية أخرى -وكالعادة- فكان الإنفاق الأكبر من نصيب ملّاك الآيفون والآيباد! فبالرغم من أن نظام أندرويد يشغل 85% من سوق الهواتف إلا أن مستخدمي الآيفون عادةً ما يتفوقون من حيث إجمالي النفقات، مثلًا فمتجر تطبيقات أبل حقق 19 مليار دولار في مقابل 10.3 مليار دولار أمريكي لجوجل، وهذا بالتقريب.

كما تلاحظون من اللوائح السابقة، بالرغم من اقتراب حظره -حسبما نعلم- في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تطبيق تيك توك يسيطر بشكل رائع على التحميلات! وكذلك يأتي زووم الذي ساهم الحجر الصحي في مضاعفة قيمته عشرات المرّات!

أما وعن الألعاب، ففيما يلي نشارككم أكثر الألعاب تحميلًا على الإطلاق، في الصورة الأولى نشارككم الألعاب الأكثر نموًا، وبعدها الأكثر تحميلًا:

ما رأيك؟ وما هي التطبيقات والألعاب الموجودة في هذه القوائم التي تستخدمها شخصيًا بشكل يومي أو شبه يومي؟ شاركنا في التعليقات! كذلك لا تنسى إلقاء نظرة على تطبيقات الأسبوع للاندرويد أو للآيفون!