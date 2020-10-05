الصحة العالمية: نشكك في مصداقية حالات وفيات كورونا في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تشكيكها في مصداقية أعداد حالات الوفيات المعلنة في ليبيا؛ جراء فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” أن ليبيا تصنف حاليا كواحدة من سبع دول في منطقة شرق البحر المتوسط تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا.

وكشفت المنظمة، في تقريرها عن النصف الثاني من سبتمبر المنصرم، عن أعداد كبيرة من حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في مختلف المدن الليبية التي تتصدرها طرابلس، تليها مصراتة وجنزور وزليتن وبنغازي، وقد لاحظت المنظمة أن بلدية جنزور سجلت أعلى زيادة في عدد الإصابات، وفق الوكالة.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى احتمال أن يكون المعدل أكبر؛ بسبب عدم وجود نظام مراقبة للوفيات في ليبيا، أما العدد الحقيقي للوفيات من الإصابات غير المشخصة في البلديات فغير معروف، بحسب الوكالة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، في نشرته اليومية، الاثنين، تسجيله 4 وفيات بسبب فيروس كورونا، كانت 3 منها في طرابلس، وحالة واحدة في مدينة غريان، بينما بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا 596 حالة.

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