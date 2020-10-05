مايكروسوفت تطلق الجيل الثاني من Surface Pro X

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن الجيل الثاني من جهاز Surface Pro X.

وسيحتوي جهاز Surface Pro X الجديد على رقاقتين تعملان بمعالج Snapdragon 8cx و Snapdragon 8cx Gen2، ومعالج رسوميات Adreno 685 وAdreno 690، ونظام تشغيل Windows 10 Home.

وزودت الشركة الأمريكية جهازها الجديد بشاشة مقاس 13 بوصة ودقة عرض 1920*2880 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 1080 بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية 10 ميغا بيكسل تعمل على تسجيل فيديوهات بدقة 4K.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز من نوع SSD بسعة 128، 256، 512 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4X بسعة 8 و16 غيغا بايت.

وسيحتوي Surface Pro X على بطارية تجعله يعمل لمدة 15 ساعة متواصلة، ومنفذي USB-C، ومنفذ Surface Connect، ومنفذ Gigabit let، كما سيدعم NanoSim، eSIM، A-GPS، واي فاي وبلوتوث.

وسيعمل الجهاز بشكل متوافق مع لوحة المفاتيح التي جاءت مع النسخة الأولى، وقلم Surface Slim Pen.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 1500 و1800 دولار أمريكي.

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