تقرير – هل تصنع ابل شاشة ايفون تصلح نفسها بعد الخدش و الكسر؟

لعل الأمر قد يكون خيالاً ولكن كم من خيالات وأفكار باتت حقائق واقعة كالهواتف القابلة للطي مثلاً. آخر التقارير حول ابل تشير بأنها تطور حالياً نوع جديد من طبقات الحماية للشاشات لها القدرة على إصلاح نفسها بعد الكسر والخدش.

وفقاً للمقالة المنشورة على موقع Apple Patently المختص بتتبع أخبار براءات الاختراع الخاصة بأبل، فإن الشركة تطور هذا النوع من طبقات الحماية للعمل على الشاشات من أجل إصلاح الخدوش ذاتياً دون أي تدخل من المستخدم.

ما هي فكرة طبقات الحماية ذاتية الإصلاح؟

طبقات الحماية ذاتية الإصلاح تنشط تلقائياً عندما من أجل معالجة الخدوش وملء الفراغ على سطح طبقة حماية الشاشة عندما يتم شحن الهاتف وتعتمد هذه العملية على الحرارة والضوء.

طبقات الحماية التي سوف تعتمد عليها ابل مصنوعة من مواد خاصة تشبه المطاط الصناعي الذي له القدرة على استعادة شكله مرة أخرى بخلاف طبقات الحماية الأخرى المصنوعة من الزجاج.

طبقات الحماية من هذا النوع قد يتم وضعها على شاشات هواتف الايفون وأجهزة الايباد مستقبلاً إلا أن المستفيد الأكبر منها هي الأجهزة التي سوف تحمل شاشات قابلة للطي، إذ من المتوقع دخول أبل هذا السوق مستقبلاً لمنافسة سامسونج و LGو هواوي.

تحاول الشركات حالياً زيادة متانة الشاشة وتشهد طبقات الحماية من شركة غوريلا جلاس – المستخدمة بكثافة في سوق الأجهزة الذكية – تطوراً عاماً بعد عام إلا أنها لا زالت لا ترقى إلى مستوى تطلعات وآمال المستخدمين.

عندما تم تقديم الهواتف القابلة للطي في الأسواق خلال السنوات الأخيرة، كان التخوف الأساسي يتمحور حول الشاشة ومتانتها وقد شهدت بعض الإصدارات مشاكل واضحة في الشاشة وسهولة كسرها وخدشها إلا أن الإصدارات الأحدث تلافت هذه المشاكل بصورة أكبر.