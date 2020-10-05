“غيغا بايت” تكشف عن حاسوب بدون ذاكرات ونظام تشغيل

كشفت شركة غيغا بايت التايوانية عن حاسوب صغير بمواصفات جيدة أطلقت عليه اسم Brix Pro.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Lake-U حيث يمكن للمستخدم اختيار المعالج من بين الخيارات التالية Core i3-1115G4، Core i5-1135G7، وCore i7-1165G7 رباعية النوى والتي تعمل بسرعة تصل إلى 4.7 غيغا هرتز، وبطاقة رسوميات Iris Xe Graphics G7 التي توفر أداءً عالياً في الجرافيك.

ويأتي الحاسوب الجديد بدون ذاكرة داخلية أو عشوائية أو نظام تشغيل، لإتاحة الفرصة للمستخدم لاختيار نظام التشغيل المناسب له، ولتركيب ذاكرة عشوائية بسعة 64 غيغا بايت كحد أقصى عن طريق منفذ DDR4-3200SODIMM، وذاكرة داخلية SSD عن طريق منفذي M.2.

ويحتوي الحاسوب الصغير على 6 منافذ USB-A و 4 منافذ HDMI، ومنفذي Ethernet، ومنفذ Thunderbolt4، ومنفذ لسماعة الرأس، كما سيدعم واي فاي 6، وبلوتوث 5.1.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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