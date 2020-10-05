جديد Realme.. هاتف مميز بسعر رخيص

أعلنت شركة Realme الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليه Realme C17.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 640 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 610، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPC LCD مقاس 6.5 بوصة وتردد 90 هرتز، ودقة عرض 720*1600 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، ومنفذين لتركيب شريحتي اتصال، واي فاي، وبلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق بسعر 190 دولارا أمريكيا.

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