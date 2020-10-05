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كورونا يجبر “أوبرا لندن” على بيع لوحة تاريخية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتعويض الخسائر التي أصابتها جراء انتشار فيروس كورونا قامت دار الأوبرا الملكية في لندن بعرض لوحة تاريخية بعنوان بورتريه لديفيد ويبستر رسمها الرسام البريطاني ديفيد هوكني في سبعينيات القرن الماضي للبيع في المزاد العلني.

وسيتم بيع اللوحة في مزادٍ ينظمه دار كريستيز للمزادات يوم 22 أكتوبر، ومن المتوقع أن تباع بسعر يتراوح ما بين 11 و18 مليون جنيه إسترليني.

وبرر أليكس بيرد الرئيس التنفيذي لدار الأوبرا الملكية سبب بيع اللوحة بالأزمة المالية التاريخية التي يمر بها الدار بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال إنّهم سيستخدمون عائدات بيع اللوحة لضمان عودة أعظم الفنانين لمسارح الدار.

وأكدّ أليكس بيرد تضرر دار الأوبرا وتوقف إيراداتها منذ إغلاق أبوابها في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء في بريطانيا.

يذكر أن اللوحة المعروضة للبيع تعرض صورة ديفيد ويبستر الذي أدار الدار بين عامي 1945 و1970 وساهم في نجاحه وتطوره.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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