أنغام تستعد لطرح ألبومها الجديد بفيديو كليب واحد

تستعد النجمة المصرية أنغام لطرح أغاني ألبومها الخليجي الجديد (مزح) من خلال فيديو كليب واحد، وقالت النجمة المصرية إنّها بدأت عمليات تصوير الفيديو الكليب ليتم طرحه في موعد إصدار الألبوم في منتصف أكتوبر الجاري.

وقالت النجمة المصرية إنّها لجأت لطريقة جديدة لطرح أغاني ألبومها الـ15، حيث ستعرض مقطعا من كل أغنية خلال الفيديو كليب، وستظهر في كل أغنية بإطلالة مختلفة.

وشوقت أنغام جمهورها للفيديو الكليب الفريد من نوعه من خلال نشرها صورةً لها من داخل الاستوديو على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام وعلقت عليها بالقول: الماستر جاهز، ألبومي الجديد مزح.

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت عن الألبوم بنفس يوم طرح الفنانة السورية أصالة نصري لألبومها الخليجي لا تستسلم.

وتعاونت أنغام في الألبوم الجديد مع الملحن سهم، والشعراء تركي آل شيخ، وبدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن سلطان، والموزعين الموسيقيين خالد عز، وليد فايد، عصام الشرايطي، رأفت، وبشار سلطان.

يذكر أن ألبوم مزح يضم 15 أغنية خليجية أبرزها غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، تسلم يدينه، طاولة، وثلاثة حروف.

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