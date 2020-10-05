دراسة جديدة تربط بين الكتابة اليدوية وذكاء الأطفال

أكدّت دراسة قام بها عدد من العلماء التابعين لمركز إن تي إن يو الطبي الأمريكي الدراسات السابقة التي تحدثت عن أهمية الكتابة اليدوية ودورها في جعل الأطفال أذكى.

وشملت الدراسة الجديدة 20 طالباً تراوحت أعمارهم ما بين 7 و14 عاماً ارتدوا خوذا خاصة تحتوي على 250 قطباً كهربائياً، وقام العلماء بتتبع وتسجيل نشاط موجات الدماغ من خلال النبضات الكهربائية التي يصدرها عندما يكون نشطاً وتلتقطها الحساسات الكهربائية الموجودة في الخوذ.

واستمر الاختبار لمدة 45 دقيقة، وطلب من المشاركين فيه الكتابة بخط اليد وباستخدام لوحة المفاتيح، وأظهرت نتائج الدراسة أنّ الدماغ يكون أكثر نشاطاً عند الكتابة بخط اليد منه عند الكتابة على لوحة المفاتيح.

وبرر الباحثون السبب بقدرة القلم والورقة على منح الدماغ المزيد من المقدرة على الاحتفاظ بالذكريات، وبأنّ الضغط على القلم يُنشط الكثير من الحواس، مما يساعد على جعل الأطفال أكثر ذكاء.

وطلب الباحثون من الأهالي السماح للأطفال بالكتابة والرسم بسنٍ مبكرة، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والحواسيب المحمولة من أجل تعزيز قدرتهم الذهنية.

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