قصة السلحفاة والأرنب تتحول إلى حقيقة (فيديو)

تحولت قصة السلحفاة والأرنب الشهيرة إلى حقيقة، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لسباق حيٍّ تفوقت فيه السلحفاة على الأرنب.

حيث نشر التلفزيون الصيني مقطع فيديو من إحدى الفعاليات الترفيهية التي أقيمت في مدينة تشنغتشو الصينية يُظهر سباقاً أجري بين سلحفاة وأرنب.

ومع انطلاق السباق جرى الأرنب بسرعة، وتفوق على السلحفاة بشكلٍ كبير، لكنّه توقف بشكلٍ مفاجئ قبل خط النهاية بقليل، ولم تُجدِ كافة المحاولات التي قام بها المتفرجون في دفع الأرنب لمواصلة السباق للنهاية لتتمكن السلحفاة في النهاية من تجاوزه والفوز بالسباق وسط تشجيع الحضور.

وأثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تركوا العديد من التعليقات التي تتعلق بقصة الأرنب والسلحفاة الشهيرة.

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