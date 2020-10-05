مكسيكية بعمر 103 سنوات تقهر كورونا.. والطبيب يكشف السر

تمكنت مكسيكية تدعى دونا ماريا وتبلغ من العمر 103 سنوات من التغلب على فيروس كورونا خلال 11 يوما فقط.

وقال المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي إنّ دونا التي كانت تعاني من مرض حادٍ ومزمنٍ، دخلت المستشفى الحكومي في مدينة غوادالاخارا بولاية خاليسكو المكسيكية يوم 22 سبتمبر إثر إصابتها بسيلان في الأنف، وارتفاع في الحرارة وصعوبة في التنفس، وأثبتت الفحوصات التي أجريت لها إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مدير المستشفى إن المسنة المكسيكية كانت مرحة طوال فترة إقامتها بالمستشفى، ولم تغب عن الوعي، ولم توضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وظلّت صاحية طوال الوقت، وكانت توصي الأطباء والممرضين بالانتباه لصحتهم.

وبرر الطبيب سبب التعافي السريع لدونا ماريا بعدم معاناتها من الأمراض التي تؤدي لتفاقم المرض كالسمنة الزائدة، أمراض ضغط الدم، والسكري.

الجدير بالذكر أنّ المسنة المكسيكية غادرت المستشفى على كرسي متحرك بعد أن تماثلت للشفاء وسط تصفيق الكوادر الطبية.

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