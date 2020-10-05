آلام البطن قد تكون دليلاً على هذه الأمراض

أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أنّ آلام البطن تعد دليلاً على الإصابة بالأمراض في بعض الحالات.

وأرجع المركز الألماني أسباب آلام البطن إلى القرح بأنواعها كالقرحة الهضمية وقرحة الاثني عشر، أو التهابات الأمعاء والبنكرياس، أو الزائدة الدودية، أو الإصابة بالفتق كالفتق الإربي، فتق جدار البطن، والفتق السري، أو بسبب الحصوات كحصوات الكلى والمرارة.

وقال المركز الألماني إنّ آلام البطن قد تدل في بعض الحالات على الإصابة بعسر الهضم، الحموضة، الإمساك، القرحة، القولون العصبي، مشاكل الكبد، آلام الحوض والمسالك البولية.

وأوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية صعوبة تشخيص الحالة عند معاناة الشخص من آلام البطن، لأنها تشير لعدة أمراض.

وأكدّ المركز الألماني أهمية مراجعة الطبيب فور ظهور هذه الآلام، وتحديد موضوع الآلام والظروف، لمساعدته في تحديد السبب الحقيقي لها، وتقديم العلاج المناسب.

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