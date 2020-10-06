كورونا.. 10 نصائح لتقوية جهاز المناعة في فصل الخريف

بالتزامن مع تزايد المخاوف من انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا، وخصوصا مع ارتفاع أعداد الإصابات وكسر عدد الوفيات حاجز المليون حول العالم، بات الحديث عن تعزيز وتقوية جهاز المناعة في فصل الخريف ضرورة صحية آنية.

فيما يلي 10 نصائح لتقوية الجهاز المناعي:

سوء التغذية يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى ويتسبب في ضرر بجهاز المناعة، في المقابل فإن زيادة الوزن تؤثر على الصحة العامة وتقلل من كفاءة وظيفة جهاز المناعة، لذلك حافظ على عدم التقليل أو الإفراط من تناول الطعام.

تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبيب أو اخصائي تغذية، سيما مع المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف الجهاز المناعي أو كبار السن.- الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن بالتوازي مع ممارسة التمارين الرياضية التي تزيد من حيوية الجسم، وتعتبر أيضا من المؤثرات المهمة لزيادة مناعة الجسم.

شرب الماء الكافي، إذ إن شرب الماء يعمل على انتعاش الدورة الدموية، وتخليص الجسم من السموم ومحاربة الالتهابات.

تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات الصحية مثل تناول الخبز المناسب الصحي.

الحفاظ على صحة الأمعاء حيث أن 70 بالمئة من المناعة موجودة بالأمعاء، ومن المهم ضمان نمو بكتيريا صحية يمكن توفيرها عبر تناول الزبادي وحليب كفير.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) والمتواجد في الفول والحمضيات والبقدونس والخس.

الحفاظ على معدل فيتامين (D) في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول الحليب ومنتجات الألبان والأسماك بانتظام.

عدم إهمال الزنك، وهو معدن نادر ومطلوب ومؤثر لمناعة الجسم.

النوم عدد ساعات كافية لما لهذا العامل مع تأثير إيجابي على مناعة الجسم.

المصدر: الأناضول

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية