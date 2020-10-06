ايفون 12 ميني – 5 مزايا سوف تغيب عن هذا الإصدار بحسب التسريبات!

ايفون 12 ميني سوف يكون الإصدار الأصغر والأرخص من بين هواتف ايفون 12 الأربعة التي سيتم الإعلان عنها هذا العام. الهاتف سوف يأتي بشاشة ذات قياس 5.4 إنش، إلا أنه قد يفتقد خمسة مزايا مهمة وفقاً للتسريبات الصحفية.

الشاشة

جميع هواتف ايفون 12 سوف تأتي مع شاشة من نوع OLED بما فيها ايفون 12 ميني وهذا يعتبر تطوراً كبيراً مقارنة بشاشات LCD في هواتف الايفون الأقل ثمناً.

إلا أن أبل قد تحتفظ ببعض الامتيازات للإصدارات الأغلى مثل ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس مثل درجات السطوع الأعلى ودعم نطاق ألوان أكبر بالإضافة إلى تقنية XDR الموجودة في الشاشات الاحترافية وربما كذلك رفع معدل التحديث.

كاميرا اللايدار LiDAR

ظهرت كاميرا اللايدار أول مرة مع أجهزة ايباد برو الجديدة وهي مهمتها الأساسية حساب عمق الصورة وخلق خريطة ثلاثية الأبعاد لها عبر استخدام الأشعة تحت الحمراء وحساب زمن انعكاسها، وذلك مفيد في تطبيقات الواقع المعزز وأيضاً في التصوير الفوتوغرافي.

هذه الكاميرا الإضافية لن تكون موجودة ضمن نظام التصوير في ايفون 12 ميني.

الكاميرا المكبرة

هاتف ايفون 12 ميني سوف يأتي بكاميرا ثنائية: واحدة أساسية وأخرى واسعة المجال على الأرجح بينما ستغيب كاميرا التكبير البصري Telephoto عن نظام التصوير في الكاميرا الخلفية، وسيتم وضعها في الإصدارات الأغلى.

سعة البطارية

هاتف ايفون 12 ميني سوف يحمل الشاشة الأصغر قياساً وبالتالي سوف يكون حجم الهاتف ككل أصغر مقارنة بباقي الإصدارات.

هذا بالضرورة يعني أن سعة البطارية سوف تكون أقل، وتشير التسريبات أنها ستكون بسعة 2230 ملي أمبير، وقد لا تقدم عمر بطارية طويل لكننا بانتظار النتائج الرسمية بعد الإطلاق.

شبكات الجيل الخامس الأسرع

هناك نوعان من شبكات الجيل الخامس، سوف يدعم ايفون 12 ميني منها شبكات الجيل الخامس من نوع Sub-6GHz 5G وهي أوسع انتشاراً لكن أقل سرعة من النوع الآخر الذي يعتمد على الموجات المليمترية mmWave 5G.

النوعان سوف يتواجدان في الإصدارات الأغلى معاً، وهما بأي حال أسرع بكثير من شبكات الجيل الرابع.

من المنتظر أن يأتي هاتف ايفون 12 ميني بمعالج Apple A14 الجديد وهو نفس المعالج الذي سيتواجد في كافة سلسلة ايفون 12، لكن عندما يتعلق الأمر بالإصدار الأساسي من السلسلة هناك بعض الأشياء التي قد تغيب عنه وهذا أمر طبيعي وبالنسبة للكثيرين فلا يمثل ذلك مشكلة لهم