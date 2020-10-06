تأجيل إصدار فيلمي “دون” و”ذا باتمان” بسبب كورونا

قالت شركة “وورنر براذرز” مساء أمس الاثنين ان انتشار فيروس كورونا تسبب بتأجيل إصدار فيلمي “دون” و”ذا باتمان” مما أدى الى انتكاسة اخرى لصناعة الترفيه التي تضررت بسبب إغلاق دور السينما في جميع أنحاء العالم.

وتأجل عرض فيلم “دون” للمخرج الكندي دينيس فيلنوف الى أكتوبر 2021 بدلا من ديسمبر المقبل ومن المقرر عرض فيلم”ذا باتمان” الى ربيع 2022 بدلاً من اكتوبر المقبل رغم أن العديد من دور السينما خففت القيود لكن ما يزال الناس يشعرون بالقلق من دخول قاعات العرض.

ويبقى فيلم “ووندر وومن 1984” قائماً في يوم عيد الميلاد خلال ديسمبر ولم يؤجل حتى الآن وهو من الأفلام القلة التي لم تؤجل وبقيت قائمة العرض في 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا