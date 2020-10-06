مكافحة الأمراض الأمريكية تؤكد انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أنه من الممكن انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، وأن بعض أنواع العدوى يمكن أن تنتقل في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات.

وأوضحت ” المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “،الإثنين، أن هذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته وفق ما نقلت وكالة”فرانس24”

ولفتت المراكز الأمريكية أن الأمراض التي تنتقل عبر الهواء بالإضافة إلى فيروس كورونا هي ، الحصبة، والجدري، والسلّ.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا بلغ 35,5 مليون مصابا، و الوفيات 1,04 مليون ، و حالات الشفاء 24,8 مليون

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