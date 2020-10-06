الملاريا تجتاح عموم الصحراء في افريقيا

تسببت الملاريا بوفاة مئات الأشخاص من كبار السن و الأطفال في النيجر و إقليم أزواد شمالي مالي بعد أن اجتاحت الملاريا عموم الصحراء في افريقيا ، وتتكرر هذه الحلة سنوياً في هذه المناطق.

وقال الدكتور حسن آله أن العيادة الخاصة به اكتظت بمئات المرضى من دون وصول أية مساعدات لانشغال العالم بوباء كورونا رغم أن الملاريا تتسبب بوفات آلاف الأشخاص سنوياً.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من الملاريا وقالت أنها ما تزال مستمرة في جنوب الصحراء في افريقيا وأن أسوأ السنياريوهات سنشهدها هذا العام مع توقف حملات المكافحة لهذا المرض.

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