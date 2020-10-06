رينو تقرر استقطاب الزبائن بمركبة فريدة

قررت شركة رينو استقطاب زبائنها من خلال إصدار سيارة كهربائية بميزات غير مسبوقة في ظل التنافس بين شركات السيارات في السنوات الأخيرة للإستحواذ على حصص أكبر في السوق.

ومن خلال المعلومات المتوفرة فإن المركبة ستحصل على هيكل بطول 4 أمتار و20 سنتيمتراً ، وستعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، وستقطع بطاريتها مسافة 600 كيلومتراً بالشحنة الواحدة وبالتالي تتفوق على سيارات تسلا الشهيرة.

ومن المتوقع أن تكون هذه السيارة نسخة معدلة عن مركبة Morphoz التي استعرضتها رينو هذا العام والتي تميزت بتحريك هيكلها ليزداد صول أو يقصر بالإضافة الى أن المركبة الجديدة سيتوفر فيها نظام الشحن اللاسلكي.

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