الأعراض غير المتوقعة لـ”كورونا” تتوالى.. الطفح الجلدي أحدث الإشارات

كشفت الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية، استنادا إلى دراسة لأعراض فيروس “كورونا”، أن الأعراض التي تشمل زيادة درجة الحرارة والسعال مع فقدان حاستي الشم والتذوق، قد تتضمن كذلك الطفح الجلدي المستمر.

وقالت الجمعية وفق ما نشرته صحيفة “اكسبرس”، إن الفرد قد يكون على موعد مع الإصابة بالفيروس في حالة تعرضه لطفح جلدي يتواصل معه لعدة أسابيع، خاصة إذا انتقل إلى أكثر من مكان في الجسم.

ويتمثل الطفح الجلدي الحطاطي والحويصلي في بقع حمراء وبروزات على الجلد، لكن نظرًا ولأن هذه الأعراض تكون بسيطة، فإن الكثيرين قد لا يعيرونها الاهتمام الكافي.

وأضافت الجمعية أن هذا الطفح الجلدي ليس حالة مماثلة لـ”الشرى” الذي يسفر عن قرح حمراء واضحة وتصيب بالحكة، وذلك على خلفية أن الطفح يتسم بأنه يستمر لأسابيع، وعادة ما يظهر على المرفقين والركبتين والجزء الخلفي من اليدين والقدمين.

وكشفت الدراسة عن ثمانية أنواع مختلفة من الطفح الجلدي يشتبه في صلتها بـ”كوفيد-19″، بينها الشعور بألم شديد في الشفتين وبروز القشور أو الجفاف بشكل خاص، مشيرة إلى أن الشعور بالألم قد يصل إلى داخل الفم، وتظهر على اللسان بعض البروزات الحمراء.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هذا الطفح الجلدي من الممكن ظهوره قبل أو خلال أو عقب انتشار أعراض “كوفيد-19” الأخرى، وقد لا يبدو واضحًا إلا بعد مرور أسابيع من العدوى.

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