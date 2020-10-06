روسية بسن 91 عاماً تفوز بلقب “ذا فويس”

تُوجت الروسية دينا يودينا البالغة من العمر 91 عاماً بالنسخة الروسية من برنامج ذا فويس للأشخاص فوق 60 عاماً.

واستمرت المسابقة لمدة 4 أسابيع استطاعت دينا في نهايتها من التفوق على مطرب محترف من خلال غنائها لأغنية كيف أعيش من دون حب؟ وسط بكاء مدربتها في المسابقة تامارا غفارتسيتي.

وعبّر المغني ليف ليشينكو عن سعادته بالمشاركين الذين تخطوا سن الـ60، وشاركوا في المسابقة ليثبتوا أنّ العمر مجرد رقم.

من جهةٍ أخرى قال يوري أكسيوتا مدير إدارة برامج الترفيه في القناة التلفزيونية الأولى الروسية إنّ المسابقة أقيمت في ظل انتشار فيروس كورونا دون أن يصاب أي متسابق بالفيروس بفضل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة.

يذكر أنّ دينا يودينا الفائزة باللقب متقاعدة من بطرسبورغ، وعملت في حياتها كمحامية، ومهندسة، وموظفة في مكتبة، وفي سن الـ70 قررت دخول عالم الفن وبدأت بالغناء.

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