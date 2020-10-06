حدّثناكم في أكثر من فرصة عن هاتف جوجل بيكسل 5، ونحن الآن تقريبًا نحفظ مواصفات هاتف جوجل الجديد عن ظهر قبل خصوصًا مع كثرة التسريبات التي سبقت الإطلاق الرسمي، وبعد مشاركة تفاصيل العتاد الداخلي لهاتف هاتف جوجل بيكسل 5 عرفنا أنه يأتي مع سماعة خارجية أسفل الشاشة Under Display Camera! كيف ولماذا؟

هاتف جوجل بيكسل 5 يوفّر سماعة خارجية أسفل الشاشة

استعرضت جوجل الأمر عبر أحد مواقعها الرسمية، وحسبما عرفنا فالسماعة العلوية للهاتف موجودة داخل الشاشة نفسها وتحديدًا أسفل مستشعريّ الحركة والضوء وهذا لكي تحافظ جوجل على التناسق و”السيمترية” في تصميم الهاتف.

لعل الأمر يظهر بشكل بليغ عندما تقارن الهاتف بهاتف جوجل الآخر 4a 5G وفيما سبق قد شاركناكم المقارنة الكاملة: جوجل بيكسل 5 ضد جوجل بيكسل 4a 5G و 4a – أفضل أعوام جوجل؟ وعلى كل حال من الصورة التالية يُمكنك أن تعرف بشكل مفصّل توزيع الهاردوير الداخلي في هاتف جوجل بيكسل 5، وإن كنت تسأل عمّا إذا كان وجود السماعة الخارجية داخل الشاشة سيسبب مشكلة أو كتم في الصوت فالإجابة -حتى الآن- هي لا.

هاتف جوجل الرائد الجديد قد أثار كمًا كبيرًا من الجدل، هذا حيث أن الهاتف قد أتى مع مواصفات متواضعة نوعًا ما، يقدّم الهاتف معالج سنابدراجون 765G وهو معالج فوق متوسّط لا يليق بهاتف بيكسل رئيسي، هذا كما -وكعادتها- فرضت جوجل على المستخدمين مساحة 128 جيجابايت لا يُمكن توسعتها، أضف إلى ذلك أن بيكسل 4 كان يأتي مع كاميرتين، إحداهما للتقريب (تيليفوتو) والأخرى هي الرئيسية، وبدلًا من أن تزيد عليهم جوجل كاميرا ذات عدسة واسعة (ألتراوايد) ويصبح الهاتف ثلاثي الكاميرات فقد قامت بإزالة كاميرا التيليفوتو وأضافت مكانها الكاميرا الواسعة🤣

لا أحد يعلم كيف تفكّر جوجل، لكن حديثنا عن هواتف بيكسل قد طال في الأشهر السابقة، يُذكر أن بعض المتخصصين قد صرحوا أن هذا الهاتف هو على الأغلب هو آخر هواتف بيكسل، وأن جوجل قد تتوقف عن إنتاجها بعد الآن.

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