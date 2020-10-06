جومانة مراد تنجب توأماً قبل حلول شهرها السابع

أنجبت الفنانة السورية جومانة مراد توأماً قبل حلول شهرها السابع بيومين، وقالت النجمة السورية إنّ الولادة المبكرة جاءت نتيجة مشاكل صحية تعرضت لها بسبب الحمل.

وقالت الممثلة السورية إنّ الولادة حدثت قبل يومين من دخولها بشهرها السابع، مخالفة بذلك توقعات الأطباء الذين أكدّوا لها أن الولادة ستحدث أثناء سفرها بالطائرة إلى أمريكا.

وأطلقت جومانة مراد على توأمها اسمي علي وديانا، وأكدّت أنهما بصحة جيدة ولا يعانيان من أي مشاكل.

وعبّرت الفنانة السورية عن سعادتها لنجاح مسلسل خيانة عهد الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وقالت إنّ الحمل جعلها تعتذر عن الكثير من الأعمال الفنية.

يذكر أنّ جومانة مراد متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وكان لديهم ولد وحيد يدعى محمد قبل قدوم التوأم الجديد.

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