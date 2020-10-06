مواصفات هاتف Poco C3 الجديد ومميزاته وعيوبه – أرخص هاتف بوكو وبتصميم ممتاز

نحن نعلم أن علامة بوكو التجارية تؤدي بشكل ممتاز منذ انفصلت عن شاومي، وبالفعل، شهدنا عددًا كبيرًا من هواتف بوكو المختلفة في الأشهر السابقة، صحيح أن أيٍ منها لم يحقق نفس نجاح بوكوفون الأول إلا أن هذه الهواتف قد نافست بشكل قوي في السوق، واليوم تبدأ بوكو في الدخول لفئة سعرية منخفضة جدًا ومشتعلة بالمنافسة من خلال هاتف Poco C3 الجديد.

مواصفات هاتف Poco C3 ومميزاته وعيوبه

حرف C في اسم الهاتف اختصارًا لـCamera، بينما رقم 3 يعبّر عن عدد مستشعرات الكاميرا في الجهة الخلفية، وببساطة فبوكو تود أن تخبرنا أن هذا الهاتف يقدّم قدرات كاميرا مميزة بالنسبة لفئته السعرية! إلى جانب هذا، لعل أول ما قد نلاحظه في هذا الهاتف هو التصميم الخاص بالجهة الخلفية، والذي يذكرنا بهواتف بيكسل القديمة، كذلك فالهاتف يأتي بثلاث ألوان، وهي الأزرق، السماوي والأسود.

يقدّم الهاتف شاشة كبيرة بقياس 6.53 بوصة، وهي التي تأتي بدقة HD+ مع أبعاد 20:9، إلى جانب هذا، يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية كما عرفنا، وهي بالمواصفات التالية:

• مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل

• مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل (للتقريب الشديد)

• مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، لعزل الخلفية

لدينا من الداخل معالج Helio G35 من ميدياتك، وهو معالج مقبول جدًا رأيناه سابقًا في هاتف ريلمي C11 والذي ينفس في نفس الفئة السعرية، إلى جانب خيارين من الذواكر الداخلية وهم 3/32 جيجابايت و 4/64 جيجابايت، مع إمكانية إدراج بطاقة ذاكرة miroSD.

إلى جانب ما سبق، يقدّم الهاتف نظام أندرويد 10 مباشرةً من العلبة، بطارية ضخمة بسعة 5,000mAh مع شحن -شبه- سريع بقدرة 10 واتّ.

سعر وموعد توفّر هاتف Poco C3

سيبدأ توفر الهاتف في بعض الأسواق في 16 أكتوبر المقبل، وسيستغرق بعض الوقت كالعادة للوصول لأسواقنا، هذا بينما يأتي بسعر 100 دولار أمريكي فقط! وهو سعر مثالي لشراء الهاتف كهاتف ثانوي، أو حتى إهدائه لكبار السنّ أو الأطفال! ما رأيك في هذا الهاتف؟ وهل تفكر في اقتنائه؟ شخصيًا أرى أنه خيار مناسب في بعض الحالات.