شركة OPPO تكشف مواصفات هاتف “A73”.. وسعره

كشفت شركة OPPO الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم OPPO A73.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة ColorOS10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 245 دولارا أمريكيا.

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