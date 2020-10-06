Fossil تطلق ساعة ذكية تقاوم الماء والغبار

أزاحت شركة Fossil الأمريكية الستار عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Gen 5E.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 3100، وستأتي بحجم 44 و42 ملم.

وزودت الشركة الأمريكية هذه الساعة بشاشة OLED مقاس 1.19 بوصة، مقاومة للماء والغبار وفق معيار 3ATM مما يجعلها مناسبة للرياضيين.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 4 غيغا بايت في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 1 غيغا بايت.

وتتميز ساعة Gen 5E بتتبعها لحالة المستخدم أثناء النوم، وباحتوائها على نمط لتوفير شحن للبطارية، وميزات متعلقة باللياقة البدنية، وبعملها بشكل متوافق مع نظامي أندرويد وأي أو إس.

وتحتوي الساعة على بطارية بسعة 300 ميلي أمبير، وميكرفون يدعم تنشيط وإلغاء الأوامر الصوتية على مساعد غوغل الرقمي، ومستشعر لضربات القلب، إضافة لميزة تتبع نشاط المستخدم.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية يوم 3 نوفمبر القادم بسعر يصل إلى 245 دولارا أمريكيا.

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