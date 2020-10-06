POCO الصينية تطلق هاتفا اقتصاديا.. تعرّف عليه

أطلقت شركة POCO الصينية التابعة لشركة شاومي، أحدث هواتفها الذكية والذي حمل اسم POCO C3.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج MediaTek Helio G35 بتردد 2.3 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Power VR GE8320، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI 12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.3 بوصة ودقة عرض HD+ وجودة عرض 720*1600 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية على شكل قطرة الماء بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 3و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، واي فاي، وبلوتوث، مكان لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 103 و124 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية