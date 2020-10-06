ابل تكشف لماذا لا تعمل خاصية التعرف على الوجه Face ID عند ارتداء الكمامة؟

نائب رئيس قطاع الهندسة في أبل السيد تيم مليت أجرى مقابلة مع صحيفة Stern الألمانية تحدث فيها عن معالج ابل A14 الجديد وعن التحديات التي تواجه خاصية التعرف على الوجه Face ID عند ارتداء الكمامة.

لماذا لا تعمل Face ID مع الكمامة؟

بداية، أقر السيد تيم مليت أن ارتداء الكمامة وسط انتشار وباء فيروس كورونا أثر بالفعل سلباً على خاصية التعرف على الوجه Face ID.

وأضاف السيد تيم قائلاً إن ابل بإمكانها تطوير تقنية تجعل خاصية Face ID قادرة على التعرف على الوجه من خلال الجزء الغير مغطى بالكمامة لكن ذلك سوف يجعلها أقل دقة وأقل أماناً.

هذا يعني أن ابل لن تفعل ذلك ولن تقوم بالتضحية بدقة وأمان Face ID وإن كان ذلك خياراً متاحاً أمامها.

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون به خاصية Face ID فإنك على الأرجح تواجه مشكلة معها حيث لا تستطيع التعرف على وجهك أثناء ارتدائك للكمامة على وجهك وبالتالي فأنت أمام حل من اثنين: إما إنزال الكمامة عن وجهك لفتح الهاتف أو فتح الهاتف عبر كلمة المرور.

نحن حاولنا تقديم حلاً عبر تدريب خاصية Face ID على التعرف على وجهك مع الكمامة. يمكنك الإطلاع عليه من خلال هذا الرابط.

هذه المشكلة أدت إلى ارتفاع أصوات تنادي بعودة تقنية التعرف على بصمة الإصبع Touch ID بذات الطريقة الموجودة في جهاز iPad Air 2020 حيث مستشعر البصمة مدمج في زر القفل.

الحديث عن معالج ابل A14

معالج ابل A14 بيونك هو أول معالج في سوق الهواتف الذكية يأتي بتقنية معالجة 5 نانومتر، وهو معالج سداسي النواة: نواتان مخصصتان للأداء العالي والمهام الثقيلة، وأربعة أنوية للمهام العادية وأكثر توفيراً للطاقة.

يوفر معالج ابل A14 أداءً أفضل من الإصدار الأسبق كما أظهرت نتائج اختبارات الأداء بما في ذلك التفوق على معالجات إنتل، وقد عبر السيد تيم مليت عن إعجابه بالقدرات الاستثنائية للمعالج مشيراً إلى أن ذلك نتيجة العمل المشترك بين قسم العتاد والبرمجيات في الشركة.