دراسة جديدة: زيت بذور اليقطين يُخفّض ضغط الدم

أظهرت دراسة جديدة قام بها مركز الطب البريطاني للصحة القلبية دور زيت بذور اليقطين في علاج ارتفاع ضغط الدم.

وشملت الدراسة 23 امرأة تناولن 3 غرامات من زيت بذور اليقطين لمدة 6 أسابيع، وأظهرت نتائج الدراسة حدوث انخفاض في ضغط الدم الانقباضي لديهنّ.

وبرر الباحثون السبب باحتواء زيت بذور اليقطين على عناصر غذائية مهمة تتحكم في ضغط الدم كالمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة لاحتوائها على الأرجينين (حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك) الذي يساعد في استرخاء الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم.

ودعا الباحثون الناس لإضافة زيت بذور اليقطين لنظامهم الغذائي، لكي يحافظوا على صحة القلب، ويمنعوا ارتفاع ضغط الدم.

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