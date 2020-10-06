بسبب مرض نادر.. بريطانية تشتم الآخرين “لا إرادياً”

استيقظت البريطانية هايلي إليزابيث هوني البالغة من العمر 27 عاماً في أحد الأيام وهي ترتجف قبل أن تصاب بتشنجات عضلية في الكتف جعلتها غير قادرة على التحكم في حديثها.

وقالت الأم البريطانية إنّ حالتها ازدادت سوءاً في المساء، حيث أصيبت بحالة عصبية جعلتها تصرخ بشكل هستيري.

وفي اليوم التالي عانت هايلي من مشاكل في التحدث، وبدأت بتوجيه الشتائم للآخرين بصورة لا إرادية، وهذا ما دفعها لمراجعة الطبيب.

واعتقد الطبيب في البداية أنّ مرضها سببه حالة فيروسية، قبل أن يقوم بتحويلها لمستشفى تريليسك بعد تدهور حالتها لإجراء الاختبارات بالأجهزة المقطعية.

وأثبت الاختبارات التي خضعت لها هايلي إصابتها بمتلازمة توريت التي تصيب الجهاز العصبي، وتؤدي لحدوث تشنجات مفاجئة وحركات تعرف باسم التشنجات اللاإرادية تجعل الشخص يوجه الشتائم بصورة لا إرادية لكل من يقف في وجهه.

وقالت هايلي إنّها تحاول التعايش مع حالتها على أمل أن تشفى قريباً، رغم أن الأطباء أخبروها أنّ مرضها قد يستمر طوال حياتها.

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