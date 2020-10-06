رسمياً – مؤتمر ابل للإعلان عن هواتف ايفون 12 يوم 13 أكتوبر المقبل!

أعلنت ابل رسمياً أنها ستعقد مؤتمراً جديداً الأسبوع المقبل وذلك للإعلان عن هواتف الايفون الجديدة ايفون 12، وسيكون المؤتمر مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق الثالث عشر من أكتوبر الجاري في مسرح ستيف جوبز في مقر شركة ابل بكاليفورنيا.

المؤتمر سوف يكون مثل مؤتمرات ابل السابقة هذا العام بمعنى أنه سوف يسجل ويبث عبر الإنترنت، ولن تتم دعوة الصحفيين ولا وسائل الإعلام بسبب أزمة كورونا العالمية.

هذا المؤتمر سوف يركز بشكل أساسي على الإعلان عن هواتف ايفون 12 الجديدة. كشفت ابل بالفعل عن بعض الأجهزة الأخرى خلال مؤتمر شهر سبتمبر السابق (التفاصيل من هنا) مثل الجيل السادس من ساعة ابل وأجهزة الايباد الجديدة.

أهم ما سيتم الإعلان عنه في المؤتمر

هواتف ايفون 12

لاشك في ذلك، ستكون هواتف ايفون 12 هي المنتجات الأهم والأبرز لأبل في المؤتمر. سيكون لدينا 4 إصدارات مختلفة من ايفون 12 بشاشة OLED ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وتصميم جديد من الخارج.

منتجات أخرى

لن يتوقف الأمر عند هواتف ايفون 12 فقط، بل تنوي ابل الكشف عن منتجات أخرى مثل: