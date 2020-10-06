فيلما “دون وذا باتمان” آخر ضحايا فيروس كورونا

أضاف فيروس كورونا فيلمي “دون وذا باتمان” لقائمة ضحاياه بعدما أعلنت شركة وورنر براذرز عن تأجيل عرض الفيلمين في موعدهما السابق بسبب توقف عمليات التصوير بعد انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركة المنتجة بتأجيل عرض فيلم دون (فيلم خيال علمي للمخرج دينيس فيلنوف) من ديسمبر القادم إلى أكتوبر 2021، وفيلم ذا باتمان الذي يلعب دور البطولة فيه النجم روبرت باتينسون من أكتوبر القادم وحتى ربيع 2022.

وبررت الشركة قرار التأجيل باستمرار إغلاق العديد من دور السينما في العالم، وخوف الناس من الدخول للدور التي أعيد افتتاحها بشكلٍ جزئي.

وكان فيروس كورونا قد أجّل العديد من الأفلام الضخمة كفيلم الأرملة السوداء، لا وقت للموت، وغيرها من الأفلام.

يذكر أنّ فيلم المرأة الخارقة 1984 المقرر عرضه يوم 5 ديسمبر القادم يعدّ آخر الأفلام الضخمة الموجودة على قائمة العام 2020.

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