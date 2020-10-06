“رجل التحديات” يتسلق 3 قمم ببدلة غطس وزنها 85 كغم

في إطار سعيه لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية، دخل البريطاني لويد سكوت المُلقب برجل التحديات في تحدٍ جديد، حيث أعلن عن رغبته بتسلق أعلى 3 قمم جبلية في بريطانيا مرتدياً بدلة غطس بوزن 85 كغم.

ونجح لويد سكوت البالغ من العمر 58 عاماً في إنجاز الجزء الأول من المهمة، حيث قام بتسلق قمة جبل بن نيفيس الذي يعد أعلى نقطة في اسكتلندا، وسيقوم خلال الفترة القادمة بإكمال المهمة وتسلق جبل سكافيل بايك أعلى جبل في بريطانيا والبالغ ارتفاعه 978 متراً، وسيختتم المهمة بتسلق قمة جبل سنودن في ويلز التي يصل ارتفاعها إلى 1085 متراً.

يذكر أن رجل التحديات البريطاني قام خلال 30 عاماً بجمع أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية من التحديات التي قام بها.

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