عناصر غذائية تنقص الأشخاص النباتيين

أشار البروفيسور الألماني هانز هاونر إلى أنّ الأشخاص النباتيين معرضون لنقص بعض العناصر الغذائية المهمة كالفيتامين B12 الضروري لبناء الدم، والأعصاب، واليود، وكذلك المفيد لعلميات النمو، والغدة الدرقية، والأعصاب، والمخ، والجهاز القلبي الوعائي.

وبرر البروفيسور الألماني سبب نقصان هذه العناصر بأنّ الجسم يمتص هذه العناصر عبر المواد الغذائية النباتية بصورة أقل مقارنةً بالمواد الغذائية الحيوانية.

ولتجنب هذا النقص دعا هانز هاونر لاستشارة خبراء التغذية لبحث إمكانية تناول المكملات الغذائية التي تعوض النقص.

وأكدّ البروفيسور الألماني أهمية النظام الغذائي النباتي، وفائدته الكبيرة للصحة، وقال إنّ هذا النظام يقلل من خطر الإصابة بالسكري، البدانة، بالإضافة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

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