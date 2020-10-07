10 نصائح لتعزيز المناعة بمواجهة كورونا في الخريف

مع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا، وما صاحبها من ارتفاع أعداد الإصابات وكسر عدد الوفيات حاجز المليون حول العالم، بات الحديث عن تعزيز وتقوية جهاز المناعة في فصل الخريف ضرورة صحية آنية.

ويقدم طبيب العائلة التركي رامي أيوب أوغلو، 10 نصائح لتعزيز جهاز المناعة في فصل الخريف (21 سبتمبر/أيلول – 21 ديسمبر/كانون أول) في ظل المخاوف من ارتفاع وتيرة إصابات ووفيات كورونا مجددا.

ويقول أيوب أوغلو: “أصبح من المهم أن يكون لدى الإنسان جهاز مناعي قوي، خاصة مع قدوم الخريف، لأن برودة الطقس ستؤدي بالضرورة إلى انتشار الأمراض الصدرية”.

ويضيف: “يجب تقوية نظام المناعة من خلال نظام غذائي متوازن يساعد على الوقاية من الأمراض، وكذلك التعافي السريع حال الإصابة سواء بفيروس كورونا أو أمراض آخرى”.

في ما يلي 10 نصائح لتقوية الجهاز المناعي:

1- سوء التغذية يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى ويتسبب في ضرر بجهاز المناعة، في المقابل فإن زيادة الوزن تؤثر على الصحة العامة وتقلل من كفاءة وظيفة جهاز المناعة، لذلك حافظ على عدم التقليل أو الإفراط من تناول الطعام.

2- تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبيب أو اخصائي تغذية، سيما مع المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف الجهاز المناعي أو كبار السن.

3- الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن بالتوازي مع ممارسة التمارين الرياضية التي تزيد من حيوية الجسم، وتعتبر أيضا من المؤثرات المهمة لزيادة مناعة الجسم.

4- شرب الماء الكافي، إذ إن شرب الماء يعمل على انتعاش الدورة الدموية، وتخليص الجسم من السموم ومحاربة الالتهابات.

5- تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات الصحية مثل تناول الخبز المناسب الصحي.

6- الحفاظ على صحة الأمعاء حيث أن 70 بالمئة من المناعة موجودة بالأمعاء، ومن المهم ضمان نمو بكتيريا صحية يمكن توفيرها عبر تناول الزبادي وحليب كفير.

7- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) والمتواجد في الفول والحمضيات والبقدونس والخس.

8- الحفاظ على معدل فيتامين (D) في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول الحليب ومنتجات الألبان والأسماك بانتظام.

9- عدم إهمال الزنك، وهو معدن نادر ومطلوب ومؤثر لمناعة الجسم.

10- النوم عدد ساعات كافية لما لهذا العامل مع تأثير إيجابي على مناعة الجسم.

المصدر- العربي 21

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