الصحة العالمية: لقاح فيروس كورونا ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس”، إن هناك أمل في توفير لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح “غيبريسوس”، الثلاثاء، في اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة، أن هناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021. وفق مانقلت وكالة “فرانس24”.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا بلغ 35,7 مليون مصاب، والوفيات 1,05 مليون، وحالات الشفاء 24,8 مليون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية