ابل توقف دعم هاتف ايفون 5C رسمياً بعد إضافته إلى قائمة المنتجات العتيقة!

هل تذكرون هاتف ايفون 5C ؟ ذلك الايفون الذي تم الإعلان عنه عام 2013 بجانب هاتف ايفون 5s. الآن يتوقف الدعم عنه حيث قررت ابل إضافته إلى قائمة المنتجات العتيقة.

قائمة المنتجات العتيقة Vintage Products وفقاً لأبل فهي الأجهزة التي لم تبع منذ 5 إلى 7 سنوات، سابقاً كانت تتوقف ابل عن تقديم خدمة الصيانة منها ومن وكلائها للأجهزة العتيقة لكن تغير هذا لاحقاً وأصبح من الممكن تقديم خدمة الصيانة في حالة واحدة وهي توفر قطع الغيار في المخازن.

أما بعد مرور سبع سنوات على توقف بيع المنتج، فهذا يجعله ضمن قائمة الأجهزة القديمة التي لا تتلقى أي دعم فني أو صيانة رسمية من أبل على الإطلاق.

موقع MacRumors ذكر أن هاتف ايفون 5C سوف ينضم لقائمة الأجهزة العتيقة Vintage Products ابتداءً من نهاية أكتوبر الجاري استناداً إلى وثيقة داخلية حصل عليها من داخل أبل.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد توقفت عن إرسال تحديثات iOS إلى هاتف iPhone 5C و iPhone 5 منذ عام 2017 وآخر تحديث خاص بتلك الهواتف هو iOS 10.3.4، لتصبح الخطوة التالية التوقف عن تقديم خدمة الصيانة وتوفير قطع الغيار من أبل رسمياً.

يمكنك بالطبع الحصول على خدمة الصيانة وقطع الغيار لأي جهاز قديم من أبل من مراكز الصيانة الغير رسمية في بلدك.

هاتف ايفون 5C تم إطلاقه في الأسواق عام 2013 بنفس مواصفات ايفون 5 لكن بتصميم بلاستيكي وألوان متعددة. ويحمل الهاتف شاشة صغيرة بقياس 4 إنش ومعالج Apple A6 وذاكرة عشوائية 1 جيجابايت وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 1.2 ميجابكسل، وسعة تخزين تبدأ من 8 جيجابايت.

بالطبع لاحظت الفرق الشاسع والتطور الملحوظ الذي شهدته هواتف الآيفون بالنظر إلى الإصدارات الأخيرة منها.