تحديث انستقرام الجديد 2020 – تحديث ضخم مع خواص جديدة وأيقونات جديدة

أتم إنستجرام اليوم عيد ميلاده العاشر! وبهذه المناسبة فقد بدأت الشركة المملوكة لفيسبوك في إطلاق عددًا من الخصائص والمميزات الجديدة في تحديث انستقرام الجديد 2020 وهو أمر متوقّع بالطبع، والخصائص الجديدة متنوعة وبعضها قد يكون مفيدًا بالفعل، لكن بشكل عام، لا يوجد تحديثات ضخمة! وفي السطور التالية نشارككم كل ما جاء في التحديث.

خاصية Anti-Bullying لتجنب الإزعاج والتنمر

ستعمل هذه الخاصية بشكل أوتوماتيكي على إخفاء التعليقات التي تتضمن أي نصوص سخرية أو تنمر، هذا بينما ستتيح إسنتجرام خيارًا إضافيًا باسم “View Hidden Comments” لكي تتمكن من رؤية تلك التعليقات التي تم إخفائها تلقائيًا في حالة أردت ذلك، وهذا لكي تزيد انستقرام من الشفافية وتتجنب حجب تعليقات عادية عن طريق الخطأ.

يُذكر أن انستقرام قد بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنبيه المستخدمين بعدم إضافة أي تعليقات تضم نصوص كراهية أو تنمر أو ماشابه، وذلك كما بالصورة الثانية بالأسفل:

صرّحت انستقرام أن هذه الخواص الجديدة تهدف بشكل مباشر للحد من المضايقة، التنمر، وكذلك السخرية من الآخرين وهو في الواقع أمر يصبّ في الصالح العام للمستخدمين.

خاصية Stories Map في تحديث انستقرام الجديد 2020

هذه الخاصية المبتكرة قد تكون الأهم ضمن خواص تحديث انستقرام الجديد 2020، ستتيح لك هذه الخاصية رؤية كافة القصص التي نشرتها طبقًا للموقع الجغرافي الذي نشرتها منه، أي على الخريطة، وهذه الخاصية قد تم دمجها مع خاصية أرشيف القصص والذي يُمكنك الوصول إليه في أي وقت.

تغيير أيقونة إنستقرام

كما كشفت التسريبات في وقت سابق، سيكون الآن بإمكانك تغيير شكل أيقونة انستقرام سواء على أندرويد أوiOS وذلك من خلال الإعدادات، وستوفّر انستقرام عددًا من الخيارات المختلفة لشكل الأيقونة، ولم يصرحوا ما إذا كانت هذه الميزة ستبقى بشكل مستمر أو لا.

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