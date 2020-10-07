ميسي يعرض طائرته الخاصة على زملائه بمنتخب الأرجنتين

ساعد لاعب برشلونة ليونيل ميسي زملائه بمنتخب الأرجنتين من خلال عرض طائرته الخاصة على لاعبي منتخب الأرجنتين ليتنقلوا على متنها من أجل المحافظة على صحتهم نظراً لاحتمال إصابتهم مع ارتفاع الإصابات المسجلة من وباء كورونا في القارة العجوز.

وبحسب صحيفة “صن” الإسبانية فإن كل من باولو ديبالا وخوان فويث وماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتاميندي انضم الى ميسي في طائرته التي تستوعب 16 شخص ويتوفر فيها مطبخ وحمامين.

وكتب على ذيل الطائرة رقم اللاعب الأفضل في العالم لـ5 سنوات وعلى درجها أسماء كل من ميسي وزوجته أنتونيلا وأطفاله تياغو وسيرو وماتيو ويذكر أن “البرغوث” بدأ باستخدام الطائرة التي تبلغ قيمتها 12 مليون استرليني عام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا