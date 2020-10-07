تناول القهوة باعتدال يوثر إيجاباً على جسم الإنسان

صرحت خبرة التغذية الإسبانية كلاوديا براسيسكو أن تناول مشروب القهوة باعتدال له تأثير إيجابي وفكرة أن القهوة مضرة ليست سوى فكرة مضللة وشائعة ولكن القهوة تصبح ضارة في حال تناول معها الشخص البسكويت والسكر والمعجنات.

وتقول الخبيرةأن للقهوة خصائص كثيرة تشمل تحسين حساسية الأنسولين، تعزيز مقاومة الجسم لأمراض القلب والأوعية الدموية وضبط ارتفاع ضغط الدم، وتخفيض خطر الإصابة بتليف الكبد وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستات والكبد.

وترتبط فائدة القهوة بالنوع قبل كل شيء وليس الكمية وينصح بالانتباه الى درجة تحميص الحبوب وطحنها وأكدت الخبيرة أن أربيكا هو أفضل أنواع القهوة لاحتوائها على مكونات محهولة بعكس الحبوب.

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