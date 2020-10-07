إل جي تتحضر لإطلاق أفضل الهواتف المخصصة لشبكات 5G

بدأت شركة إل جي باستعادة موقعها في سوق الأجهزة الذكية من خلال طرحها لعدة نماذج من الهواتف المتطورة وبأسعار منافسة وتتحضر لإطلاق هاتف يعد من أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وسيحمل الهاتف الجديد اسم K92 5G وسيحصل على كاميرا أساسية بأربع عدسات وسيتوفر في إحدى عدساتها نظام التصوير الليلي أي بإضاءة منخفضة بدقة 64 ميغابيكسل وفق المعلومات المتوفرة.

ويوفر الهاتف كاميرا أمامية تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه مثبتة أعلى منتصف الشاشة بالإضافة الى وجود ماسع بصمات الأصابع على الحافة اليمنى للجهاز وأزرار الطاقة والتحكم بالصوت ومن المتوقع أن يتم إصداره نهاية العام الجاري في أسواق العالم.

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